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ميريام كلينك تفضح صاحب نفوذ يحاول اغراءها :بدقلي آخر الليل كرمال “ذيكو ذيكو”

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 03:53 مساءً -

myriamklinkk1

myriamklinkk1

ميريام كلينك

عودتنا ميريام كلينك على تصريحاتها المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فهي لا تخاف من قول الحقيقة ومن عرض الحقائق التي تحصل معها من تحرش ومواقف صعبة قد تمر بها.

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وأخيرا شاركت ميريام منشور عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فضحت فيه محام قيل انه معروف جدا في مجاله يحاول ان يتحرش بها واغرائها وجاء فيها (مثلما هي كتبت):

“في محامي جلجوء بلقوط نسوان، عالفيسبوك وبيدقدق آخر الليل كرمال ذيكو ذيكو من برا مرتب من جوا ***** بياكل خرا”.

وأكدت ان هذا المحامي لا تتعامل معه مثلما حاول البعض الترويج.


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