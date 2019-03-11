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كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 03:53 مساءً -
ميريام كلينك
عودتنا ميريام كلينك على تصريحاتها المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فهي لا تخاف من قول الحقيقة ومن عرض الحقائق التي تحصل معها من تحرش ومواقف صعبة قد تمر بها.
وأخيرا شاركت ميريام منشور عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فضحت فيه محام قيل انه معروف جدا في مجاله يحاول ان يتحرش بها واغرائها وجاء فيها (مثلما هي كتبت):
“في محامي جلجوء بلقوط نسوان، عالفيسبوك وبيدقدق آخر الليل كرمال ذيكو ذيكو من برا مرتب من جوا ***** بياكل خرا”.
وأكدت ان هذا المحامي لا تتعامل معه مثلما حاول البعض الترويج.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام كلينك تفضح صاحب نفوذ يحاول اغراءها :بدقلي آخر الليل كرمال “ذيكو ذيكو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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