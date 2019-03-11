محمد النني برفقة المذيعة شيماء صابر في لندن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواجدت الإعلامية المصرية شيماء صابر، مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن.

المذيعة شيماء صابر الشهيرة بـ”مذيعة الكورة”، نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بصحبة النجم المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي.

المذيعة ظهرت برفقة محمد النني في لندن خلال زيارتها إلى إنجلترا وعلقت على الصورة قائلة: كان من الرائع حقا رؤية صديقي العزيز في لندن، وإن شاء الله تلعب بكرة”.. في إشارة منها إلى مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

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الإعلامية شيماء صابر تقدم برنامج “كلام في الميديا” عى قناة النادي الأهلي، ويعرض من السبت إلى الأربعاء.

الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال، كان قد استبعد لاعبه محمد النني من قائمة الفريق المتوجهة إلى فرنسا من أجل مواجهة رين في دور الـ16 من الدوري الأوروبي، كما أنه لم يشركه ايضا في مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد.

النني لم يتمكن من المشاركة مع أرسنال خلال الموسم الحالي سوى في 11 مباراة بين أساسي واحتياطي بمجموع 745 دقيقة.