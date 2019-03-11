ويل سميث فوق برج خليفة في دبى.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يقضي النجم الأمريكى الشهير ويل سميث، وقتا ممتعا فى دبى بدولة الإمارات العربية، حيث ظهر سميث فى فيديو من أعلى برج خليفة ويصور من الشرفة، وتظهر فى الخلفية معالم المدينة.

وكان مركز دبى الإعلامى، قد كشف أن ويل سميث قفز للمركز الثالث فى أكثر مشاهير هوليوود شعبية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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وكتب حساب “مركز دبى الإعلامى”عبر تويتر، “الممثل العالمى ويل سميث يتقدم إلى المركز الثالث فى قائمة نجوم هوليوود الأكثر شعبية فى مواقع التواصل الاجتماعى، بحسب مؤشر MVPindex العالمى، بعد نشره صورة له من برج خليفة فى دبى”.

وكان النجم والممثل الأمريكي الشهير ويل سميث، قد ظهر مؤخرا، على البوستر الدعائي الأول للنسخة السينمائية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير علاء الدين، والذي نشر على غلاف مجلة EW.

ويجسد النجم العالمي البالغ من العمر 50 عاما، دور العفريت “جيني” بالفيلم، والذي تطرح شركة ديزني نسخته السينمائية مثلما فعلت مع عدد كبير من كلاسيكيات الكارتون التي تحولت لأفلام سينمائية في السنوات الماضية، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير توم هاردي، الذي يجسد شخصية الساحر الشرير.