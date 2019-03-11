سلمان خان يحتفل بيوم المرأة بين والدته وزوجة أبيه

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شارك الممثل سلمان خان مشاركة خاصة جدا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث نشر شارك صورة تجمعه بوالدته سلمى خان وزوجة أبيه هيلين.

في الصورة، نشاهد سلمان في حالة من المودة والحب مع أكثر سيدات مميزات جدا في حياته، وقد نالت الصورة المنشورة استحسان وإعجاب عدد كبير جدًا من متابعيه وكتب أحد المعجبين “هذا رائع جدا، لا يمكن الاستغناء عن الأمهات ولديك اثنان منها”.

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تزوج والد سلمان سالم خان من الممثلة هيلين في عام 1981، ويشارك سلمان زوجة أبيه في علاقة ودية للغاية، ويتم رصدهما في مناسبات عائلية مختلفة معًا.

ومن النجوم الآخرين الذين يحتفلون بيوم المرأة العالمي النجمة الهندية المعروفة بريانكا شوبرا التي شاركت في على حساباتها سيرة لبعض النساء الأكثر إلهاما في العالم.

كذلك شارك الممثل ايوشمان كورنا Ayushmann Khurrana قصيدة خاصة لمعجبيه، بينما أمضى أكشاي كومار يومه في لوكناو، حيث انضم إلى مجموعة من راكبات الدراجات النارية في أثناء سيرهن حول المدينة على دراجاتهن.