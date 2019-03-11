وفاة ملكة جمال الكون في حادثة مأساوية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت عارضة الأزياء الهولندية، لوتي فان دير زي، الفائزة بلقب ملكة جمال الكون للمراهقات، عن عمر لا يتجاوز 20 عاما، وذلك بعد رحلة عائلية إلى النمسا من أجل الاحتفال بعيد ميلادها.

عائلة عارضة الأزياء، لوتي فان دير زي، أعلنت وفاة الابنة، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة: لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة.. إنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا.. قلوبنا منكسرة حقا من جراء ما حدث.

الحسناء الهولندية رحلت عن الحياة بعد أيام قليلة من عيد ميلادها، وظلت لمدة أسبوعين في حالة غيبوبة على إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة، وذلك أثناء ممارسة رياضة التزلج، نقلت على أثرها إلى المستشفى.

الفتاة تم تتويجها بلقب ملكة جمال المراهقات في هولندا عام 2016، وفي العام التالي نالت لقب ملكة جمال الكون للمراهقات، وبدأت مسارا مهنيا حافلا في عرض الأزياء.. وبعدما أصيبت أعضاء الراحلة بفشل كبير وتوقف دماغها عن العمل ولم يعد يقوم بأي نشاط، وافقت العائلة عل إزالة الأجهزة التي تبقي الابنة على قيد الحياة في مستشفى بمدينة ميونيخ الألمانية.