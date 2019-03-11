ابنة شريف منير تتجه لعالم التمثيل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بدأت أسما شريف منير، حياتها الفنية كخبيرة تجميل لعدد من المشاهير والنجمات، ومن بعدها تحولت على أستايلست لوالدها الفنان المصري شريف منير.
أسما شريف منير، وافقت مؤخرًا على خوض تجربة التمثيل، وانضمت إلى أبطال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، والذي تشارك فيه إلى جانب عدد كبير من النجوم منهم الفنان كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم.
وتأتي هذه الخطوة بعد خوض أسما تجربة التقديم التلفزيوني مع والدها الفنان شريف منير من خلال برنامج «أنا وبنتي»، والذي يذاع عبر فضائية on e .
وكانت أسما، مترددة قبل اتخاذ هذه الخطوة والموافقة على المشاركة بالفيلم، لكن والدها وزوجها الفنان محمود حجازي نجحا في إقناعها، ولم يترددا في تشجيعها للموافقة على خوض تجربة التمثيل.
يذكر أن أسما احتفلت بزفافها على الفنان محمود حجازي، في شهر مارس الماضي، وذلك بشكل مفاجئ، حيث كانت قد انفصلت عنه، ولم تعلن عن عودته لها وفاجأت متابعيها بصور لجسة تصوير حفل الزفاف التي خضعت لها هي وزوجها على شاطئ البحر برفقة ابنتها لارا.
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