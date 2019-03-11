كيف رد ماجد المهندس على شائعة وفاته؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترردت خلال الفترة الماضية شائعة حول وفاة الفنان العراقي ماجد المهندس، إثر تعرضه لحادث سير مروع خلال تواجده في المملكة العربية السعودية.

كما تم تداول مجموعة من الصور لحادث سير بأحد شوارع المملكة العربية السعودية، قيل أنها صور للحادث الذي تعرض له ماجد المهندس

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الفنان العراقي قرر نفي هذه الشائعة السخيفة، ولكن بطريقة غير مباشرة، حيث أعلن عن استعداده لإقامة حفل غنائي كبير بمشاركة الفنانة اللبنانية نجوى كرم في 28 مارس الجاري.

وسيكون الحفل من تنظيم الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع قناة “روتانا موسيقى”، ضمن حفلات “موسم الشرقية”، ومن المقرر إقامة الحفل في الصالة الخضراء، كما أن هذا الحفل سيكون الأول للفنانة اللبنانية نجوى كرم في المملكة العربية السعودية.

وكان الفنان العراقي ماجد المهندس قد طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «انتبه»، وهي من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ، ومن ألحان نواف عبد الله، ومن إنتاج وتوزيع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، بينما احتفلت الزغبي حديثاً بطرح ألبومها الجديد «كدة باي».