أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية أصالة بعيد ميلاد ابنها «خالد» في أجواء عائلية مع شققها ومدير أعمالها أنس نصري.

أنس شارك فانز أصالة بصورة من أجواء الحفل تجمعه بالنجمة السورية وابنها، معلقاً عليها: «عم نحتفل بعيد ميلاد اطيب بنى آدم على وجه الأرض»، حيث تلقى خالد تهاني محبي والدته، متمنيين له النجاح والتوفيق.

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أصالة حرصت أيضاً على تهنئة ابنها بطريقة مميزة، حيث نشرت صورته، وارفقتها بكلمات مؤثرة كتبت فيها: «كل سنه وأنت الطيّب الحبيب الحنون الإنسان ... وكلّ سنه ترمي الّلي زعّلك فيها وتخلّلي الحلو ، لتضلّ متل ماأنت نور محبّه ولطف ماله مثيل... كلّ سنه وأنت سالم ياحنوني ياحبيبي ، وكلّ سنه شوفك بتحقق حلم وتكبر وتتحقق أحلامك وتكبر».

يُذكر أن أصالة انجبت «شام وخالد» من زوجها السابق، رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي، في الوقت الذي رُزقت فيه بالتوأم «آدم وعلي» من زوجها الحالي، المنتج والمخرج طارق العريان.

من ناحية أخرى، تستعد أصالة لطرح كليبها الجديد لأغنية «بنت أكابر»، وهي ألحان محمود الخيامي، وكلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع علي فتح الله.