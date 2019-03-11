حلمي بكر يفتح النارعلى محمد رمضان بعد اتجاهه للغناء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الموسيقار حلمي بكر، هجومًا حادًا على الفنان المصري محمد رمضان، وذلك بعد إعلان الأخير إقامة حفل غنائي خلال الأيام المقبلة.

حلمي بكر، قال في تصريحات صحفية: «هيغني فيها إيه إن شاء الله؟».

وأضاف: «رمضان لو تقدم للنقابة هيسقط، مين ده اللي ينجحه في لجنة اختبار الأصوات، أنا لست ضد غنائه في أعماله الدرامية طالما لها سياق درامي، لكن إقامة حفلة غنائية أمر مرفوض تمامًا، ولا أعلم لماذا وافقت النقابة على منحه تصريحاً لإقامة الحفلة؟».

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وتابع: «محمد رمضان لا يصلح للغناء على المسرح، ولا أعلم من نصحه بهذه الفكرة، فما يقدمه ليس فنًا ولا يمت له بأي صلة».

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، منحت الفنان محمد رمضان تصريح إقامة حفلة لمدة يوم واحد فقط، يقيمها تحت عنوان «أقوى حفلة في مصر»، نهاية شهر مارس الجاري في أحد المراكز التجارية.

ويستعد “رمضان” لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “The Moon”، والمُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، من إخرج ياسر سامي، وإنتاج تامر مرسي.