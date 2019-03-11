سيمون تتألق بالأسود في جلسة تصوير جذابة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية سيمون لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني علاء نزير.
علاء نشر عدد من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، واختارت سيمون لها طلة مميزة، حيث ارتدت فستان أسود محتشم جذاب، بينما وضعت ماكياج أظهر جاذبيتها.
اللون الأسود بدا جميلا على سيمون وشهد لها الجمهور بذلك من خلال مجموعة من التعليقات، كما تغزل في ضحكتها في واحدة من الصور.
الفنانة سيمون شاركت مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، مع عدد من النجوم ومنهم أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، ومحمد عادل، وميريهان حسين.
كما شاركت سيمون قبل ذلك في دور مميز بمسلسل «بين السرايات»، وكذلك مسلسل «الكبريت الأحمر»، مع أحمد السعدني وريهام حجاج وداليا مصطفى.
الفنانة المصرية من مواليد عام 1966، دخلت عالم الشهرة من بوابة الغناء، وقدمت أغاني باللغة اليونانية، تألقت في التسعينات بأغاني ناجحة ومنها: «مش نظرة وابتسامة، بتكلم جد مع الفنان حمدي الشاعري، ماشية وساعتي مش مظبوطة».
دخلت عالم التمثيل بعد ذلك مع الفنانة فاتن حمامة من خلال فيلم «يوم مر ويوم حلو»، عام 1988، ثم شاركت في فيلم «أيس كريم في جليم»، وشاركت الفنان محمد صبحي بطولة مسرحيات «كارمن، سكة السلامة، لعبة الست».
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