نجوى كرم تُلمِّح لوجود حب في حياتها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ألمحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، للمرة الأولى عن حالة حب تعيشها، موضحة أنّ هذا الشخص الذي اعترف لها بحبه هو من الدائرة المقرّبة منها. وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "CarpoolKaraoke" بالعربي، حيث أنها لم تنفِ إمكانية زواجها مشيرةً أن الفكرة ليست بعيدة عنها. فهل تكون "كرم" عروس الموسم من الوسط الفني لهذا العام؟

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