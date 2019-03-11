نيكولا معوض يكشف عن سعادته بنجاح "طلعت روحي"

كشف الفنان نيكولا معوض عن سعادته لنجاح أول بطولاته في الدراما المصرية من خلال مسلسل "طلعت روحي" الذي يعرض حاليا ويقوم ببطولته بالاشتراك مع الفنانة إنجي وجدان.

وقال نيقولا معوض، خلال حديث خاص له إلى "لايف ستايل": "لم أكن أتوقع حجم النجاح الذي حققه العمل رغم أنني كنت متفائلا كثيرا بنجاح العمل، إذ إن العمل يضم مجموعة من النجوم الذين سبق وتعاونت معهم في مسلسل "هبة رجل الغراب"، وبشأن استنساخ العمل من نسخة أجنبية قال: "مسلسل "طلعت روحي" رغم أنه فورمة أجنبية لمسلسل أجنبي فإنه مختلف تماما عن العمل الأجنبي، فالقصة أو الإطار العام متشابه لكن الحكاية مختلفة والقضايا المتناولة مختلفة تماما".

وكشف عن الصعوبات التي واجهها قائلا إن العمل "كوميدي"، وتلك هي أول صعوبة واجهها، وأردف: "العمل كوميدي وأنا لم يسبق لي أن أقدم كوميديا، فقد كان لديّ قلق لكن شخصية "نديم" التي قدمتها شخصية تحمل بداخلها الكثير من المشاعر والأحاسيس، وكان لا بد أو أوصل ذلك للمشاهد والحمد لله استطعت أن أفعل ذلك".

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وتابع: "وكانت هناك صعوبة أخرى أنني كنت أصور "طلعت روحي" في نفس توقيت تصويري مسلسل "أمر واقع" الذي تم عرضه رمضان الماضي، وتعمدت أن تكون الشخصيتين في العملين مختلفتان عن بعضهما البعض، والحمد لله استطعت أن أفصل في التصوير بين الشخصيتين"، أما عن معايير اختياره لأدواره فأكد أنه يتعمد التنوع والاختلاف بين الأدوار التي قدمها وقال: "أول شيء يجعلني أوافق على أي عمل هو أن تكون الشخصية المعروضة عليّ لم أقدمها من قبل، كما أن الأدوار الصعبة تستهويني كثيرا، لأنني أشعر وقتها أنه تحدّ ولا بد أن أتخطاه بل نجاح".

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وتحدّث عن مسلسله الجديد "تشويش" قائلا: "مسلسل عبارة عن ٨ حلقات، تم تصويرة بكاميرا واحدة في لوكيشن واحد، وهو شيء صعب، وتم تصوير المسلسل في شهر واحد، وسيتم عرضه على قناة "osn" بمعدل حلقة واحدة أسبوعيا، أقدم فيه شخصية مركبة وهو تحدّ بالنسبة إليّ، لرجل أعمال يملك عددا كبيرا من الشركات وغنى، يحدث له شيء في حياته فيقرر تغيير حياته، يقابل رجلا يعمل في تصليح الدش يقوم بالشغل معه ليصطدم بعالم لم يكن يعرف عنه شيء، ويعيش حياتين مختلفتين تماما"، أما عن أكثر الأعمال التي يعتز بها قال: "أعتز بكل ما قدمته سواء في لبنان أو مصر، فمسلسل "ونوس" أعتز به كثيرا، وكذلك مسلسل "سابع جار" أحدث ضجة كبيرة عند عرضه"، وعلى جانب مختلف تحدث عن السينما وقال: "أكثر شيء أعشقه هو السينما لكن حتى الآن لم يعرض عليّ عمل سينمائي مصري يناسبني، شاركت في فيلم سينمائي في دبي حصلت من خلاله على جوائز عدة وهو فيلم مهرجانات، وأستعد حاليا للمشاركة في فيلم يحمل اسم "المسيح والآخرون" وفيلم إنتاج فرنسي بلجيكي ألماني أميركي سيتولى مهمة إخراجه مخرج مصري هشام عبدالخالق، وسيتم تصويره في نهاية العام الحالي، وأقدم من خلاله دور "المسيح" وأحاول حاليا أنه أستعد له كثيرا حتى يخرج بشكل يليق باسمه"، وأخيرا بشأن مشاركته في رمضان المقبل قال: "حتى الآن لم أتعاقد على عمل لرمضان المقبل".

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