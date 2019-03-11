آيتن عامر تُشارك في عمليْن خلال سباق رمضان المقبل

كشفت الفنانة آيتن عامر عن مُشاركتها في عملين مختلفين سيتم عرضهما خلال شهر رمضان المقبل، وهما مسلسلا "طلقة حظ" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى خاطر، و"ابن أصول" الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال.

وكشفت آيتن عامر، خلال حديث خاصّ لها إلى "لايف ستايل"، عن أسباب موافقتها على الاشتراك في مسلسل "طلقة حظ"، قائلة: "قرّرت المشاركة في العمل لأسباب عدة، أهمّها مشاركة الفنان مصطفى خاطر الذي أعتزّ كثيرا بالتعاون معه في هذا العمل، لأنه يعلم جيدا كيفية اختيار أدواره، وفنان مميز للغاية، كما أنه استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في فترة قصيرة، بجانب أن السيناريو الخاص بالعمل مكتوب بحرفية كبيرة، والعمل كوميدي ووجدت أن الدور الذي أقدمه مختلفا عمّا قدّمته من قبل".

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وتابعت آيتن عامر: "يظنّ البعض بأن العمل الكوميدي سهل والأدوار الكوميدية أسهل بكثير من التراجيدي، لكن هي صعبة للغاية لأنه توجد شعرة ما بين الضحك والاستظراف، وهذا يتوقف على مدى فهم الفنان الشخصية وكيفية التعامل معها، الإمساك بخيوط الشخصية"، أمّا عن دورها في العمل فتقول: "أقوم بدور زوجة مصطفى خاطر التي تُسانده وتقف بجواره أمام الأزمات التي يواجهها مع شقيقاته الأربعة في إطار من الكوميديا، من خلال المواقف التي تواجهنا خلال الأحداث"، وبشأن ما تردد عن تشابه دورها في مسلسل "ابن أصول" مع مسلسل "طلقة حظ" قالت: "على الرغم من أني أقوم بزوجة بطل العمل في العملين فإن الشخصيتين مختلفتان تماما عن بعضهما البعض، ولا يمكن للمشاهد أن يشعر بالتكرار وبخاصة أن العملين سيعرضان في موسم واحد، فليس من المنطقي أن أقدم دورين متشابهين، لكنني أؤكد للمشاهدين أنهم سيرونني في دورين مختلفين وسيكونان مفاجأة بكل المقاييس".

وتحدَّثت عن ما إذا كانت توقعت النجاح الذي حققته في مسلسل "أيوب" من خلال تجسيدها دور "سماح" قائلة: "في الحقيقة أنا كنت خايفة من هذه الشخصية لدرجة أنني اعتذرت عن أكثر من عمل فني من أجل التركيز فيها، وبعد عرض المسلسل ردود الأفعال وحجم النجاح فاق كل توقعاتي، فعلى الرغم من توقعي النجاح فإنني لم أتوقع ما حدث منذ عرض الحلقات الأولى للعمل، فالمشاهدون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا جدا مع "سماح" وحرصت على أن أرد على هذا التفاعل بنفسي بعد كل حلقة من المسلسل، وكان هناك متابعون يقولون إنهم كرهوني بسبب هذه الشخصية وهذا في حد ذاته نجاح"، أما عن اشتراكها في مسلسل "خفة يد" قالت: "مسلسل "خفة يد" هو عمل كوميدي خفيف، عن عصابة نصب وأنا عضوة بها حيث أعمل نصابة، تشاركني في هذا العمل مجموعة من النجوم مثل الفنان بيومي فؤاد، ومحمد ثروت ومحمد سلام، وتم تصوير معظم المشاهد في أسوان، وفي الحقيقة كان اتفاقي مع الشركة المنتجة أن يتم عرض العمل خارج شهر رمضان، لكنهم قاموا بتغيير رأيهم وتم العرض".

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وبيَّنت أسباب عدم نجاح مسلسل "خفة يد" مثلما نجح مسلسل "أيوب" أوضحت قائلة: "مسلسل "أيوب" مختلف عن مسلسل "خفة يد"، وعلى الرغم من أن هناك ازدحاما شديدا في عدد المسلسلات المعروضة فإنه حقق نجاحا أيضا، لأن الكوميديا المقدمة في هذا العمل تم توظيفها في إطار درامي خفيف الظل، وأعتقد بأنه سيحقق نجاحا أكبر عند عرضه للمرة الثانية"، وعن ما إذا كانت تتعمد التنوع في أدوارها قالت: "أرفض أن أحصر نفسي في قالب فني واحد، ولا أسمح للمنتجين والمخرجين أن يحصروني في أدوار محددة، وهذا جزء من الدفاع عن موهبتي، ودايما أرفض الأدوار التي تعرض عليّ حتى لا أكرر نفسي ولا يضعني المنتجون في قالب واحد، ومن نجاح أي فنان هو التنوع في أدواره وإن لا سيظل محصورا في شخصيات بعينها وهذا لن يضيف لرصيده الفني".

وعلّقت على عدم نجاح فيلم "بيكيا" الذي شاركت في بطولته مع الفنان محمد رجب قائلة: "أنا راضية تماما عن هذا العمل، وأثق أنه ظلم في العرض في السينما في الموسم الذي تم طرحه به، لأنه عمل قوي ويستحقّ المشاهدة، ربما طرحه في موسم به مجموعة من الفنانين الذي لهم ثقلهم الفني، أمثال تامر حسني ومحمد رمضان، وغيرهما أدى إلى ظلمه في العرض، وليس هذا هو الفيلم الوحيد الذي ظلم في العرض فهناك أيضا أفلام أخرى تعرضت للظلم في نفس الموسم، مثل فيلم "سوق الجمعة" للفنان عمرو عبدالجليل"، وفي إطار بعيد عن الفن تحدثت عن وجه الشبه بينها وبين ابنتها آيتن، قالت: "أكثر شيء أخذته مني الشقاوة وخفة الدم، وهي اجتماعية كثيرا وتحب الناس، وشخصيتها مجنونة، لكن في الشكل هي أقرب لوالدها عني"، أما عن ابنها "يوسف" فقالت: "حتى الآن هو صغير لا أعرف طباعه".

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