شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. ماجد المصرى يودع تصوير "بحر" من مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم ماجد المصرى تصوير مشاهد مسلسل "بحر"، اليوم الاثنين فى مدينة الإنتاج الإعلامى وهو الديكور الخاص بالعمل، ويستمر التصوير لمدة يومين، وينتهى المصرى من التصوير بشكل نهائى غداً الثلاثاء ليدخل المسلسل مرحلة المونتاج والمكساج استعداداً لعرضه، والمسلسل من إنتاج سركة سينرجى.

ويشارك فى بطولة "بحر" محمد دياب ، وثراء جبيل ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح.

ومن ناحية أخرى يشارك المصرى فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان وحلا شيحة ويظهر فيه كضيوف شرف الفنانة نسرين أمين والفنانة سلوى عثمان إخراج إبراهيم فخر وتأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجى ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأولى بعد 10 أيام.