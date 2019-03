شكرا لقرائتكم خبر عن برقصة الدودة.. كاتى بيرى تؤذى ظهرها بعد رقصة مفاجئة مع متسابق ببرنامج أغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت المغنية كاتى بيرى، موهبة خفية مثيرة للإعجاب، فى حلقة أمس من برنامج المسابقات "أمريكان أيدول American Idol"، التى تشارك فى لجنة تحكيمه، فقامت بالرقص على عزف وغناء أحد المتسابقين بطريقة "breakdancing".

Advertisements

وخطفت كاتى الأضواء، أثناء تقديم المتسابق جيك بوليتى، العامل بمحل أحذية، لأغنية This is How We Do It، فقامت كاتى للرقص على غنائه، وكانت ترتدى قميصاً اخذته من زميلها فى لجنة التحكيم المغنى ليونيل ريتشى، ووقفت بعد ذلك مباشرة عندما بدأ جيك فى الغناء، وبدأت فى الرقص والوران، حتى أنها قامت بعمل بعض حركات رقص الشوارع على الأرض، منهم حركة الدودة.