برقصة الدودة.. كاتى بيرى تؤذى ظهرها بعد رقصة مفاجئة مع متسابق ببرنامج أغانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت المغنية كاتى بيرى، موهبة خفية مثيرة للإعجاب، فى حلقة أمس من برنامج المسابقات "أمريكان أيدول American Idol"، التى تشارك فى لجنة تحكيمه، فقامت بالرقص على عزف وغناء أحد المتسابقين بطريقة "breakdancing". Advertisements وخطفت كاتى الأضواء، أثناء تقديم المتسابق جيك بوليتى، العامل بمحل أحذية، لأغنية This is How We Do It، فقامت كاتى للرقص على غنائه، وكانت ترتدى قميصاً اخذته من زميلها فى لجنة التحكيم المغنى ليونيل ريتشى، ووقفت بعد ذلك مباشرة عندما بدأ جيك فى الغناء، وبدأت فى الرقص والوران، حتى أنها قامت بعمل بعض حركات رقص الشوارع على الأرض، منهم حركة الدودة.

كاتى بيرى ترقص خلال الحلقة وبعد أن انتهى المتسابق من أدء الأغنية، اثنى على أدائه لجنة التحكيم، ثم قالت كاتى: "جيك، لقد كنت عظيما، وهذا هو السبب فى أننى شعرت بالحرية فى أن اعتلى الحلبة وابدأ فى الرقص"، وبعد أداء جيك، أخبرت كيتى زملائها فى البرنامج أن أسفل ظهرها يؤلمها، فرد عليها لوك بريان :"هذ لأنك فعلتى رقصة الدودة".

كاتى بيرى تؤدى رقصة الدودة

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