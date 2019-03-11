نهال عنبر لـ"الخليج 365": ترشحت لانتخابات نقابة المهن التمثيلية وملف الصحة "لعبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعقد نقابة المهن التمثيلية، انتخابات على مقعد النقيب و6 من الأعضاء يوم 22 مارس الجاري، إذ تقدم للانتخابات معظم أعضاء المجلس الحاليين وهم سامي مغاوري، إيهاب فهمي، عفاف رشاد، سامح بسيوني، أشرف طلبة.

وقررت الفنانة نهال عنبر الترشح في انتخابات النقابة، وقالت في تصريحات خاصة لمصراوي أنها كانت عضو نقابة في الدورة التي سبقت الحالية.

وأضافت الفنانة الكبيرة: "الدورة اللي فاتت أنا أهملت فيها، وكنت بين آه ولأ، لأني كنت داخلة برنامج كلام ستات وبنحضرله، وكنت مشغولة جدا وخايفة إني أقصر مع النقابة، وأياميها معملتش أي سعي للانتخابات، وكان فيه دلع مني المرة اللي فاتت".

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وتابعت: " وقتها فوجئ كثيرون أنني رشحت نفسي في الانتخابات، بعدما ضغطت بعض زميلاتي لكي أترشح، وترشحت وأنا لم أكن مؤهلة وقتها لخوض انتخابات نظرا لانشغالي بتجهيزات البرنامج، وهذه المرة أستطيع نزول الانتخابات بعدما نظمت وقتي".

وعن الجديد الذي ستقدمه في حال فوزها بعضوية مجلس النقابة، قالت: "ملف الصحة هو الأهم بالنسبة لي، وأتمنى أطور موضوع الصحة وآخد بالي من كل حد عيان من أصغر واحد لأكبر واحد في النقابة، وأقدر أعالجه إزاي، وخصوصا إني عندي موهبة عالية جدا من ربنا في الناحية الطبية".

وأشارت إلى إنها تستطيع أن تعرف ما يحتاجه المريض، وأي تخصص تحتاجه الحالة، وأي مستشفى هى الأنسب لحالة المريض"، وتابعت: "الحكاية دي لعبتي".