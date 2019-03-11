ديانا حداد وأحلام تهنئان ولي عهد أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة اللبنانية ديانا حداد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعيد ميلاده.

ونشرت أحلام صورة للشيخ محمد بن زايد، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، وعلقت: "كل عام وأنتم بالف خير سمو سيدي صقر العرب شيخنا محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، بألف خير كل عام ونحن بكم بخير اسمكم عز وفخر يفتخر به الفخر بو خالد الغالي سيدي".

Advertisements

بينما علقت الفنانة ديانا حداد قائلة: "بك الإمارات تفخر وتطمئن، كل عام وعزك زايد، يا صقر العرب".

ويحتفل الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، اليوم، بعيد ميلاده الـ 58، فقد ولد في 11 مارس 1961، وهو ولي عهد إمارة أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.