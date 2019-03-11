شاهدوا لاعب بيسبول شهير يصدم جينيفر لوبيز: خطيبك يخونك مع زوجتي السابقة!!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 02:50 مساءً -

جينيفر لوبيز-أليكس رودريغز

حالة من الجدل أثارها لاعب البيسبول السّابق في فريق MLB خوسيه كانسيكو، بعد كشفه عن أن أليكس رودريغز خطيب المغنية العالمية جينيفر لوبيز يخونها مع زوجته.



وجاء ذلك بالأمس، حين كان خوسيه يشاهد برنامج الرّقص World of Dance الذي تشارك فيه جنيفر لوبيز، كعضو في لجنة التّحكيم،يفأطلق سلسلة من التغريدات عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، اتّهم فيها زميله أليكس من فريق MLB بأنّه خائن.

وقال في تغريدته الأولى: “إنّني أشاهد برنامج World of Dance، ولاحظت أن جنيفر لوبيز، تراسل أليكس رودريغز، لكن ما لا تعرفه، أنه يخونها مع زوجتي السّابقة “جيسيكا”. يا لها من فتاةٍ مسكينة لا تعرف حقيقته”.



وأضاف قائلًا: “توقّف عن كونك وغدًا، وتوقّف عن خيانة جنيفر لوبيز، فمُنذ عدّة أشهرٍ كُنت مع جيسيكا، عندما اتّصل بها على هاتفها”.

وختم بالقول: “أتحدّاك يا أليكس رودريغز في مُبارة مُصارعة، كما أنّني مُستعدٌ للخضوع إلى اختبار كشف الكذب، لكي أثبت أنّ ما أقوله عنك دقيقٌ 100%”.

ويشار إلى أن إتهام خوسيه هذا لرودريغز يأتي بعد يومين فقط على تقدمه لخطوبة لوبيز والتي وافقت بطبيعة الحال بعد أعوام على علاقتهما الغرامية.

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