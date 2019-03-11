كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 02:50 مساءً -
كشف المُوزِّع الموسيقي أحمد إبراهيم العديد من تفاصيل حياته مع الفنّانة أنغام بعد إعلان زواجهما مُؤخّراً.
وقال في تصريحات خاصة لأحد المواقع المصرية إنّ أنغام تُمثِّل له كل شيء، وإنّ أغنية “حالة خاصة جداً” التي تتصدّر ألبومها الجديد جاءت مُتوافِقَة جداً مع طبيعة العلاقة بينهما.
وتابع حديثه قائلاً: “أنغام تعني له الحبيبة، والزوجة، والصديقة، والصوت المُفضِّل، وهي تقوم بكل تلك الأدوار معي، ولهذا أتعامل معها باعتبارها الأقرب بالنسبة لي”.
وبسؤاله عن علاقته مع زوجته الأولى وابنيه، جدّد “إبراهيم” رفضه التعقيب على أزمته مع أُمّ أولاده، قائلاً: “أزمتي مع أم أولادي مسألة شخصية، وحزين جداً لعرضها على الملأ، وأرفض أن يكون إنصافي على حساب أم أولادي”.
وعن ألبوم أنغام الأخير، قال: “تنفيذ الألبوم بداية من اختيار الأغاني وحتى الاستقرار على آخر ملامحه لم يستغرق وقتاً طويلاً، تقريباً 7 أشهر كحد أقصى”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج أنغام يتحدّث عن علاقته بها ويصفها بكلمات رومانسية.. وهي ترد: بحبك وبموت فيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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