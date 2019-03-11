زوج أنغام يتحدّث عن علاقته بها ويصفها بكلمات رومانسية.. وهي ترد: بحبك وبموت فيك

كشف المُوزِّع الموسيقي أحمد إبراهيم العديد من تفاصيل حياته مع الفنّانة أنغام بعد إعلان زواجهما مُؤخّراً.

وقال في تصريحات خاصة لأحد المواقع المصرية إنّ أنغام تُمثِّل له كل شيء، وإنّ أغنية “حالة خاصة جداً” التي تتصدّر ألبومها الجديد جاءت مُتوافِقَة جداً مع طبيعة العلاقة بينهما.

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وتابع حديثه قائلاً: “أنغام تعني له الحبيبة، والزوجة، والصديقة، والصوت المُفضِّل، وهي تقوم بكل تلك الأدوار معي، ولهذا أتعامل معها باعتبارها الأقرب بالنسبة لي”.

وبسؤاله عن علاقته مع زوجته الأولى وابنيه، جدّد “إبراهيم” رفضه التعقيب على أزمته مع أُمّ أولاده، قائلاً: “أزمتي مع أم أولادي مسألة شخصية، وحزين جداً لعرضها على الملأ، وأرفض أن يكون إنصافي على حساب أم أولادي”.

وعن ألبوم أنغام الأخير، قال: “تنفيذ الألبوم بداية من اختيار الأغاني وحتى الاستقرار على آخر ملامحه لم يستغرق وقتاً طويلاً، تقريباً 7 أشهر كحد أقصى”.