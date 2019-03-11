كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 02:50 مساءً -

شوقت الفنانة الكويتية الهام الفضالة متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال عن توقعاتهم بشأن جنس جنين ابنتها منى العتيبي. Advertisements وقالت الهام الفضالة في تدوينة لها عبر حسابها على انستغرام: “اليوم باعلن عن جنس جنين بنتي منى بسنابي الساعة ٤ العصر .. شنو تتوقعون بيجيني حفيد او حفيدة ؟؟؟ عسي ربي يقومها بالسلامة ويحفظهم يارب”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الهام الفضالة ترفض الكشف عن جنس جنين ابنتها وتغضب صهرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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