أحمد حلمي يكشف لأوّل مرّة عن وجه شقيقه الأكبر خالد

كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 02:50 مساءً -

أحمد حلمي Advertisements

شارك الفنّان أحمد حلمي جمهوره ومتابعيها عبر حسابه على موقع انستقرام صورة تجمعه بشقيقه الأكبر خالد، حيث تعتبر المرة الأولى التي يكشف فيها عن وجه أخيه.



وعلّق حلمي: “أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا في النظارة… أحلى حاجة أن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ بيكون صاحب كمان.. ياسلاااام .. ياما خلاني أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا.. الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالوده”.

يُذكر أن الفنّان أحمد حلمي يشارك حاليا في برنامج “آرابز غوت تالنت”، ويعود حلمي بفيلم “خيال مآتة” للسينما بعد غياب الفترة الماضية منذ آخر أفلامه “لف ودوران” في 2016 الذي شاركته البطولة دنيا سمير غانم.