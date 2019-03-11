انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: مسجد بلا قبة ولا مئذنة عمره 107 أعوام والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 02:45 مساءً - وسط العاصمة الإندونيسية جاكارتا، يقع مسجد "كوت موتيا" الذي يلقى اهتماماً كبيراً من الزوار، بسبب تصميم مبناه المختلف تماماً عن المساجد الأخرى، وذلك لعدم احتوائه على قبة أو مئذنة.
وأُنشئ المبنى عام 1912، من طرف الاستعمار الهولندي، واستُعمل حينها كـ"مكتب لتطوير البنية التحتية"، قبل أن يتحول إلى مسجد في 1971، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.
وأصبح المكتب بعد تحويله إلى مسجد من أبرز معالم العاصمة جاكارتا، إذ إنه يصنَّف ضمن المباني التاريخية التي يحميها مكتب جاكارتا للسياحة والثقافة.
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