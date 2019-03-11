انت الان تتابع تفاصيل خبر ما حقيقة إصابة عادل إمام بأزمة صحية؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 02:45 مساءً - نفى المخرج المصري رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، الأخبار التي تحدثت عن إصابة والده بأزمة صحية، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة.

وأعرب رامي عن غضبه من الأنباء التي أحاطت بتوقف تصوير وإنتاج مسلسله الرمضاني "فالنتينو"، من بطولة والده، والتي تحدثت عن أن التوقف بسبب أزمة صحية ألمت بالزعيم.

وأكد، في بيان له اليوم الأحد، أن "الزعيم يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة لما تم تناوله من أخبار تجاه أزمته الصحية"، واصفاً إياها بـ"الكاذبة".

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وكانت وسائل إعلام مهتمة بأخبار الفن قد قالت إنه تم تأجيل تصوير المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، بسبب ظروف صحية ألمت بعادل إمام.

وأوضحت أنه في حالة استمرار غياب الزعيم فقد يخرج "فالنتينو" من سباق دراما رمضان المقبل، في ظل عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد الرئيسية.

وشددّ رامي في بيانه على أنه من غير اللائق تناول ذلك في الصحف بهدف التعطيل والشوشرة على العمل، موضحاً أن أن توقف إنتاج مسلسل "لا يرجع لأسباب مرضية، لكنها أسباب أخرى سيكشف عنها لاحقاً".