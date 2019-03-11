الاربعاء محاكمة "لجين الهذلول" ثالث أقوى امرأة في العالم العربى

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تبدأ الاربعاء القادم الموافق 13 مارس أولى محاكمات الناشطة السعودية لجين الهذلول، وهي واحدة ضمن نحو عشرة مدافعين بارزين عن حقوق المرأة بالسعودية محتجزين منذ العام الماضي،وفقا لما قالته أسرتها عبر "تويتر".

فهي ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة، درست الأدب الفرنسي في جامعة كولومبيا البريطانية، صُنّفت كثالث أقوى امرأة في العالم العربي لعام 2015 بحسب تصنيف مجلة أريبيان بزنس.

وكانت الاجهزة الامنية بالسعودية قد القت القبض على لجين و6 أخريين لقيامهم بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.

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ولم يتضح ما إذا كان المحتجزون الآخرون سيحاكمون أيضا هذا الأسبوع.

ويزعم نشطاء أن بعض هؤلاء المحتجزين ومنهم الهذلول (29 عاما) مسجونون في حبس انفرادي ويعاملون بشكل سيء ويتعرضون لتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي .. ونفى المسؤولون السعوديون هذه الادعاءات بوصفها "كاذبة".

ودعت أكثر من 30 دولة من بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين الرياض الأسبوع الماضي إلى الإفراج عن النشطاء في أول انتقاد للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه في 2006.