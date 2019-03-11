فى عيد ميلادها الـ 43 .. هذه رسالة هيفاء وهبي لصديقاتها فى الوسط الفنى

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة شكر لجمهورها وأصدقائها من الوسط الفني لتهنئتها بعيد ميلادها الـ43 من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية بـ "تويتر".

وكتبت هيفاء: "شكرا لكم جميعًا على الأمنيات والهدايا والكلمات الحميمة لعيد ميلادي أنتم جعلتوه خاصًا جدًا بالنسبة لي.. أنا محظوظة لأني لدى أصدقاء وعائلة مثلكم".

ومن النجوم الذين حرصوا على مشاركة وتهنئة هيفا بعيد ميلادها الملكة أحلام والنجمة اللبنانية إليسا.