محمد رمضان يعلن عن موعد أول حفل غنائي له فى التجمع الخامس

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك عن موعد أول حفل غنائي، يحييه بناء على طلب جمهوره الذي غرد بالآلاف عبر موقع التدوين الاجتماعي "تويتر" حول رغبتهم في حضور حفل غنائي له.
وكتب رمضان على البوستر الدعائى للحفل: "أقوى حفلة في مصر يوم ٢٩ مارس بالتجمع الخامس بقاعة المنارة.. ثقة في الله نجاح".
يذكر أن محمد رمضان طرح اكثر من اغنية حققتت نجاح وصدى كبير بالوسط الففنى منها "نمبر وان" واخرهم "مافيا" والتي حققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة.
ويرعى الحفل العديد من الشركات الكبرى
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