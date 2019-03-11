تسجيل جديد يكشف عن استغلال جنسي مارسه مطرب أمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جلوريا ألرد وجاري دينيس خلال مؤتمر صحفي في نيويورك
عُثر على تسجيل جديد يظهر المغني الأمريكي آر كيلي يستغل فتيات قاصرات، بحسب ما كشفت المحامية جلوريا ألرد، المتخصصة في هذه القضايا، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، في نيويورك.
ووجد الزوجان جاري وسالي دينيس اللذان حضرا المؤتمر الصحفي هذا الشريط في منزلهما. وقد يكون لهذا التسجيل الجديد تأثير كبير على مجريات محاكمة الفنان الذي وجّه إليه القضاء في شيكاغو 10 تهم رئيسية في فبراير/شباط على خلفية استغلال 4 نساء جنسيا، من بينهن 3 قاصرات.
وقال جاري دينيس، وهو أب لفتاتين، إنه عثر على التسجيل وهو ينظّم أشرطة قديمة في بيته. وكُتب عليه أنه لحدث رياضي وكان الوالد يعتقد أنه تسجيل لإحدى حفلات آر كيلي.
لكن عندما بدأ بمشاهدته، اكتشف "مصدوما" مضمونه الذي يظهر آر كيلي "وهو يستغلّ جنسيا قاصرات أمريكيات من أصول أفريقية".
وصرّح دينيس: "كان على ما يبدو يصدر الأوامر وهن ينفّذن ما يمليه عليهن".
وأراد جاري دينيس أن يرمي الشريط، لكن زوجته التي شاهدت وثائقيا بعنوان "سورفايفينج آر كيلي" في يناير/كانون الثاني أثنته عن فعلته.
وفي هذا الوثائقي، تتّهم عدّة نساء الفنان البالغ من العمر 52 عاما بإقامة علاقات مع فتيات دون الـ16 واستعبادهن جنسيا.
ولم توضح ألرد كيف وصل الشريط الأخير إلى دينيس الذي لا تربطه أي علاقة بالمغني.
وقدّم التسجيل الجديد إلى المحققين وهو لن يعرض علانية، بحسب المحامية.
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