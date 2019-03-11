امل حجازي مفاجأة الشهر الفضيل؟

Mar 11, 2019
تستمر الفنانة المعتزلة امل حجازي في طرح الاعمال الدينية منذ ارتدائها الحجاب في عام 2017.
وبعد سلسلة من الاناشيد، يبدو ان “حجازي” تتحضر لعمل جديد خاصة بعد ان تواجدت في الاستديو مؤخراً لتسجيل أغنية.
ونشرت أمل فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من استديو التسجيل و كتبت انتظروني قريباً.
فهل سيكون العمل ديني كالعادة ويكون بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي اقترب؟
الجدير ذكره ان آخر اصدارات أمل كان أغنية “حجابك تاج” اطلقتها منذ عدة ايام، كلمات سلمي رشيد، الحان مصطفي شكري وتوزيع الموسيقي حسام صعابي.
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