متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفاشينيستا الكويتية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعيّ، الدكتورة خلود، عن سبب غيابها عن حسابها على "سناب شات"، موضّحةً، أنّها "ضعيفة" هذه الفترة بسبب الولادة.
وأظهرتْ الدكتورة خلود، جزءًا من هذا الضّعف، من خلال مقطع فيديو عبر "سناب شات"، مؤكدًةً، أنّها كانت تنوي اتّباع نظام غذائيّ معيّن بعد الولادة، إضافة إلى عملية "تكميم"، إلا أنّها أجّلتْ كلّ ذلك بسبب ضعفها.
وطالبها زوجها أمين، الذي ظهر معها في الفيديو، بضرورة اتّباع وجبات صحيّة في اليوم، لأنّها لابدّ أنْ تخفّف وزنها من 10 إلى 15 كيلو بعد الولادة.
وأكملتْ نجمة مواقع التواصل الاجتماعيّ، أنّها كانت مصدومة من شكلها بعد الولادة.
يُذكر، أنّ الدكتورة خلود، أعلنتْ لجمهورها عن مفاجأة بولادتها 3 توائم وليس توأمين، كما تردّد، كما أقامتْ حفلًا على أنغام الموسيقى، احتفالًا باستقبالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة خلود تؤجّل عمليّة "تكميم معدتها".. وزوجها يقدّم لها نصيحة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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