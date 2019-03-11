أليكس رودريغز يخونُ جنيفر لوبيز.. والمُدّعي لديه الدّليل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لَم يمُرّ سِوى يومين اثنين، على خطوبة أليكس رودريغز و جنيفر لوبيز، وإذْ بنبأ صادم ينصّ على أنّ أليكس يخون خطبيته الجديدة، مُنذ عدّة أشهر، وذلك بحسب ما غرّد به "خوسيه كانسيكو"، لاعب البيسبول السّابق في فريق MLB.

وليلة أمس الأحد، وبينما كان خوسيه يُشاهد برنامج الرّقص World of Dance الذي يعمل فيه جنيفر لوبيز، كعضو في لجنة التّحكيم، ما كان منه إلّا أنْ يُطلق سلسلة من التغريدات عبر حسابه في تويتر، اتّهم فيها زميله أليكس من فريق MLB بأنّه خائن.

قال كانسيكو في تغريدته الأولى: "إنّني أشاهد برنامج World of Dance، ولاحظتُ أنّ جنيفر لوبيز، تُراسل أليكس رودريغز، لكنْ ما لا تعرفه، أنّه يخونها مع زوجتي السّابقة "جيسيكا". يا لها من فتاةٍ مسكينة لا تعرف حقيقته".

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واستطرد خوسيه تصريحاته قائلًا: "توقّف عن كونك وغدًا، وتوقّف عن خيانة جنيفر لوبيز، فمُنذ عدّة أشهرٍ كُنت مع جيسيكا، عندما اتّصل بها على هاتفها".

وفي نهاية تصريحاته، قال لاعب البيسبول السّابق: "أتحدّاك يا أليكس رودريغز في مُبارة مُصارعة، كما أنّني مُستعدٌ للخضوع إلى اختبار كشف الكذب، لكي أثبت أنّ ما أقوله عنك دقيقٌ 100%".