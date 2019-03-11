نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد النجمة يسرا

أحتفل عدد من النجوم بعيد ميلاد الفنانة يسرا بمنزلها وحضر الحفل تامر حبيب ، إيناس الدغيدي وإلهام شاهين وسمير صبري وزوج الفنانة يسرا، خالد صالح سليم، منه شلبي. كما ظهرت والدة الفنانة يسرا في ظهور نادر لها وأقتصر الحفل على مجموعة من الأغاني التي تغنى بها الفنان سمير صبري. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - يسرا تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل " بيت العيلة" - يسرا تُعلِّق على تتويج مالك بجائزة الأوسكار

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