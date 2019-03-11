مي نور الشريف تهنئ الفنانة يسرا بعيد ميلادها

القاهرة - محمد عمار هنأت الفنانة مي نور الشريف الفنانة يسرا بعيد ميلادها وذلك عبر الأنستغرام حيث نشرت مي صورة تجمعها بيسرا وقالت "إلى الممثلة العظيمة يسرا كل سنة وإنتي طيبة". الجدير بالذكر أن الفنانة يسرا ترتبط بعلاقة صداقة قوية مع عائلة الراحل نور الشريف وهي دائما تطمئن عليهم بإستمرار قد يهمك أيضاً :

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