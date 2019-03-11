إسرائيل تُوجِّه رسالة سخرية لـ"هيفاء وهبي" بسبب "حزب الله"

وجّه الجيش الإسرائيلي، الأحد، رسالة إلى الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، سخر فيها من موقفها من "حزب الله" وأمينه العام حسن نصر الله. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مخاطبا المطربة اللبنانية لمناسبة عيد ميلادها الـ43، الذي يوافق 10 مارس/ آذار: "مبروك هيفا وهبي كل عام، وأنت بألف خير.. أنت معروفة بدعمك ل‍حزب الله، بس طبعا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك". وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك أنت تتبرعيلو يا هيفا؟"، ومنذ العام 2013 نشرت وسائل إعلام أنباء عدة قالت فيها إن وهبي تزوجت من الأمين العام لـ"حزب الله" عندما كانت مراهقة، لكنها نفت قطعيا هذه التقارير واصفة إياها بالشائعات، بينما أشارت إلى أنها تعدّ نصر الله "شخصا محترما وحكيما". وقالت المطربة اللبنانية آنذاك إن نصر الله شخص خفق له قلبها عندما رأته "لكن ليس كحبيب أو زوج". يذكر أن نصر الله دعا في خطاب ألقاه الجمعة الماضي لمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس "هيئة دعم المقاومة"، أنصارها إلى التبرع بالمال لصالحها، وقال خلال الحفلة "بدأنا معركة مكافحة الفساد عبر فتح ملفين وهناك ملفات أخرى مقبلة، ولبنان أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي".

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