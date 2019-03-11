- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار عن محمد الشرنوبى: "ممثل شاطر و مغنى رائع " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان إياد نصار، على تهنئة الفنان الشاب محمد شرنوبى على ألبومه الجديد " زى الفصول الأربعة"، مشيدا بموهبته الفنية المتعددة كالغناء والتمثيل.
وكتب إياد نصار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، قائلا: " الشرنوبي ممثل شاطر ومجتهد بينجح وبيخفق زي أى فنان، فى أفراح القبه كان رائع وكمغني عنده حالة بحث تحترم لو محبط ومش عارف تحلم ماتهاجمش أحلام غيرك كمبرر لكسلك".
وطرح المطرب الشاب والفنان محمد الشرنوبي ألبومه "زى الفصول الأربعة"، خلال الأيام الماضية، ولقى صدى واسعا من جانب محبيه مثلما ظهر فى أرقام مشاهدات أغانى الألبوم ممن أعجبوا بأغانى الألبوم العشرة.
الشرنوبى
كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار عن محمد الشرنوبى: "ممثل شاطر و مغنى رائع " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.