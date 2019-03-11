شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار عن محمد الشرنوبى: "ممثل شاطر و مغنى رائع " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان إياد نصار، على تهنئة الفنان الشاب محمد شرنوبى على ألبومه الجديد " زى الفصول الأربعة"، مشيدا بموهبته الفنية المتعددة كالغناء والتمثيل.

وكتب إياد نصار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، قائلا: " الشرنوبي ممثل شاطر ومجتهد بينجح وبيخفق زي أى فنان، فى أفراح القبه كان رائع وكمغني عنده حالة بحث تحترم لو محبط ومش عارف تحلم ماتهاجمش أحلام غيرك كمبرر لكسلك".

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وطرح المطرب الشاب والفنان محمد الشرنوبي ألبومه "زى الفصول الأربعة"، خلال الأيام الماضية، ولقى صدى واسعا من جانب محبيه مثلما ظهر فى أرقام مشاهدات أغانى الألبوم ممن أعجبوا بأغانى الألبوم العشرة.



الشرنوبى