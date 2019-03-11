شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحيى حفلا غنائيا فى السعودية 28 مارس برفقة ماجد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي شمس الأغنية "نجوى كرم" حفلا غنائياً فى المملكة العربية السعودية يوم 28 مارس الجارى، بصحبة فرقتها الموسيقية، وتعد هى الحفلة الأولى لنجوى فى السعودية، ومن المقرر حضور عدد كبير من الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبي ومعجبى نجوى فى الخليج .





كما يشارك فى الفقرة الثانية من الحفل النجم العراقى ماجد المهندس، خاصة أن ماجد يعد واحداً من اشهر مطربي الخليج، ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة فى السعودية، ومن المقرر أن يغنى ماجد عددا من أغانيه الأخيرة وأبرزها "بحبك"، وهى من كلمات: احمد حسن راوؤل، ألحان: سيف عامر، توزيع: سعيد كمال.

يشار إلى أن نجوى كرم التقت ماجد المهندس في حفل مشترك يوم 14 فبراير الماضى ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير الكويت، وتشارك نجوى حاليا فى لجنة تحكيم اكتشاف المواهب "اراب جوت تالنت"، بصحبة النجم أحمد حلمى وعلى جابر.

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