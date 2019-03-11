شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إدريس إلبا يروج لفيلمه الجديد Yardie فى مدينة نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم حاليا النجم العالمي إدريس إلبا بعمل جولات ترويجيه لفيلمه الجديد "Yardie"، و كان آخرها أمس في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

ظهرت النجم الشهير البالغ من العمر 46 عام باطلالة بسيطة وراقية، حيث ظهر مرتديا "جاكت" من الجلد ذو اللون الأسود وجينز بنفس اللون إضافة الي " أيس كاب" خلال الترويج لفيلمه الجديد الذي أخرجه.

"Yardie" من اخراج إدريس إلبا، و العمل من بطولة أنطوين أكلست و فريزر جمس وشيلدون شيبيرد، وغيرهم .



ادريس البا



ادريس البا

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ادريس البا



ادريس البا



ادريس البا