شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من الخطوبة..هل خان أليكس رودريجز جينيفر لوبيز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجز على انتباه وسائل الإعلام العالمية فى نهاية الأسبوع، بعد أن أعلن الثنائى خطبتهما، ونشرا صورة ترتدى فيها جينيفر خاتم ماسى عملاق، رجح خبير المجوهرات فى موقع SuperJewler.com أن الماسة من نوع الزمرد، تزن ما بين 11 إلى 15 قيراطاً، ما يمكن أن يصل قيمة الخاتم إلى 5 ملايين دولار.



جينيفر لوبيز مع خطيبها أليكس رودريجز

لكن الفرحة لم تكتمل، فلم تمر ساعات على الخبر السعيد، حتى أثار لاعب البيسبول السابق خوسيه كانسيو الدهشة بعد أن زعم أن رودريجز خدع وخان جينيفر مع زوجته السابقة جيسيكا كانيسكو.



تغريدات خوسيه حول خيانة رودريجز لخطيبته جينيفر لوبيز

تغريدات خوسيه حول خيانة رودريجز لخطيبته جينيفر لوبيز ونشر خوسيه مزاعمه فى تغريدات متتالية، اثناء مشاهدته لبرنامج World of Dance، الذى تعد جينيفر فرداً من أعضاء لجنه حكامه، وقال خوسيه "بمشاهدة جينيفر لوبيز تراسل أليكس رودريجيز، هل تعرف أنه يخدعها مع زوجتى السابقة جيسيكا، مسكينه هذه الفتاة، أنها لا تعرف على الإطلاق من هو رودريجز على الحقيقة".

تغريدات خوسيه حول خيانة رودريجز لخطيبته جينيفر لوبيز



تغريدات خوسيه حول خيانة رودريجز لخطيبته جينيفر لوبيز وأضاف خوسيه أنه كان موجوداً عندما اتصل رودريجز بزوجته السابقة على الهاتف منذ بضعة أشهر،ثم طالبه بالتوقف عن كونه حقير، وخداع جينيفر لوبيز، قبل أن يتحداه إلى "مباراة فى الملاكمة في أى وقت يريده، وفى وقت لاحق قال خوسيه إنه مستعد لإجراء اختبار لجهاز كشف الكذب لإثبات إن ما كان يقوله عن رودريجز دقيق بنسبة 100%. Advertisements

تغريدات خوسيه حول خيانة رودريجز لخطيبته جينيفر لوبيز

وكان قد تم القبض على خوسيه سابقاً، بتهمة ضرب طليقته جيسيكا بعد أن دخلوا فى عراك بعد عودتهم من حفلة عيد ميلاد ابنتهم عام 1997، وقالت السلطات حينها إن خوسيه انتزع زوجته حينها من شعرها وضربها عدة مرات، وسجن لمدة عام.



خوسيه كانسيو

ونشر رودريجز لاحقاً فيديو قصير للمكان الذى تقدم فيه بالزواج من جينيفر، حيث جلس على ركبتيه وطلبها لتكون زوجته مقدماً لها الخاتم العملاق، وكتب أنا أحبك بالورود على السرير، وصنع ممراً من أوراق الورود على الأرض، وبمجرد دخولها تقدم لها، بعد أسابيع قليلة من الاحتفال بذكرى مرور عامين على علاقتهما سوياً.



رودريجز يفاجأ جينيفر لوبيز عند التقدم لخطبتها



رودريجز يفاجأ جينيفر لوبيز عند التقدم لخطبتها



خوسيه مع زوجته السابقة جيسيكا