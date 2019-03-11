شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن عن تفاصيل حفله الغنائى الأول 29 مارس فى مركز المنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد رمضان، عن تفاصيل أولى حفلاته الغنائية، وذلك يوم الجمعة 29 مارس الجارى، فى مركز المنارة، بصحبة إحدى فرق الدي جى"، حيث وعد رمضان جمهوره عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بحفل غنائى ينوى إقامته منذ فترة، وتم الاستقرار على نهاية مارس ليكون الموعد النهائى.

ومن المتوقع أن يقدم "رمضان" خلال الحفل أغانيه التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، وهى "نمبر وان" و"أنا الملك" و"مافيا" وغيرها، كما يغنى أغنيته الجديدة "فيرس" لأول مرة كاملة فى الحفل .

يذكر أن الفنان محمد رمضان يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال"، الذى يعد أول تعاون مع شركة سينرجى، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته ماجد المصرى، نسرين أمين، حلا شيحة، هنادة معنى، أحمد صيام، وعدد كبير من النجوم، بالإضافة لضيوف الشرف.

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محمد رمضان