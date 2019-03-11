إيرادات الأحد.. "Captain Marvel" في الصدارة و"Alita" الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Captain Marvel" بطولة Brie Larson، في الحفاظ على بقائه في المركز الأول بقائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 10 مارس، إيراد قُدر بـ341 ألفًا و222 جنيهًا.

وجاء فيلم " Escape Room" بطولة Taylor Russell، في المركز الثاني، بعد تحقيق إيراد بلغ 76 ألفًا و143 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "The Vanishing" بطولة Gerard Butler، محققًا 31 ألفًا و972 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Alita: Battle Angel" بطولة Rosa Salazar، ووصلت إيراداته لـ24 ألفًا و123 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Fighting with My Family" بطولة Dwayne Johnson، محققًا 21 ألفًا و48 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 19 ألفًا و327 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "how to train your dragon" بعد تحقيقه 16 ألفًا و358 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "What Men Want" بطولة Taraji P. Henson، ووصلت إيراداته لـ 14 ألفًا و601 جنيه، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم"Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 14 ألفًا و274 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "The Prodigy" بعد تحقيق إيراد بلغ 9 آلاف و836 جنيهًا.