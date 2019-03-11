بعد تعرضها لوعكة صحية.. أصالة تُطمئن جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طمأنت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لأزمة خلال الساعات الماضية.

وعلقت: "الحمد لله اليوم حاسّة إنّي ولدت من جديد، إمبارح كان أصعب يوم بحياتي تقريباً، كانت حرارتي طول اليوم والليلة الّلي قبلها عالية زيادة، وأنا مابخاف من شي غير من الحرارة، لأنها سبق وكانت سبب محنتي".

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وتابعت: "الله يحفظ عيلتي اللي ما تركوني لحظة وأنا بهالحالة، وأمي الغالية الحنونة الحبيبة اللي اهتمت فيي وكأني طفلة وكانت عم تعطيني الدوا متل ما أنا بعطي الدوا لآدم وعلي الله يحفظهم".

وأضافت: "الحمد لله على الصحة وألف الحمد لله راحت الحرارة من غير أضرار، واليوم راح سجل مشاركة بمناسبة إفتتاح الأوليمبياد الخاصة لأصحاب الهمم للألعاب العالمية أبو ظبي 2019".

واختتمت: "أتمنى أن أرتقي بصوتي وأدائي لما يتناسب مع هذا الحدث العظيم".