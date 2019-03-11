محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص الفنان خالد الصاوي، على تقديم واجب التعازي للشعب الإثيوبي، ومواساتهم بعد تحطم الطائرة الإثيوبية التي سقطت أمس الأحد 10 مارس، وعلى متنها أكثر من 150 شخصًا.
وكتب الصاوي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أحر التعازي للشعب الاثيوبي في شهداء حادث تحطم الطائرة الاثيوبية"، كما نعى الصاوي شهداء مصر اللذين لاقوا ربهم في الحادث ذاته.
وتابع "نسأل الله العلي القدير أن يغفر لشهداء هذا الحادث جميعا وأن يسكنهم فسيح جناته ويصبر ذويهم. نسألكم الدعاء والفاتحة".
يُذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، تحطمت أمس الأحد، ولقى من كانوا على متنها حتفهم، وفقًا لما أعلنه مكتب رئيس وزراء إثيوبيا وشركة الطيران.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الصاوي ينعي ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية.. بينهم 6 مصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.