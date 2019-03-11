"مالمو للسينما العربية" يفتح باب التسجيل لمشاريع الأفلام القصيرة بسوق المهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية، عن استمرار تعاونه للسنة الخامسة على التوالي مع مؤسسة فيلم في سكونة؛ لدعم المشاريع السينمائية الروائية القصيرة في مراحل التطوير لصانعي الأفلام العاملين في بلدان الشمال الأوروبي.

وكشف عبر بيان صحفي عن فتح باب التسجيل في دورته التاسعة من اليوم 11 مارس حتى 31 مايو المُقبل، كما أعلن عن شروط التقديم للمشاركة في سوق ومنتدى المهرجان، للحصول على مساعدات التطوير، وتتمثل في أن يتحقق في المشروع المُتقدم شرط واحد على الأقل من الشرطين التاليين:

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- يجب أن يكون لقصة الفيلم صلة بالثقافة العربية أو الهوية.

- يجب أن يكون المُتقدم (مخرج أو منتج) مُقيم في بلد من بلدان الشمال الأوروبي (السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا) ولديهم أصول عربية.

سيحصل المشروع الفائز على 30 ألف كرونة سويدية من فيلم في سكونة، وسيتم منح الجائزة في الحفل الختامي في مهرجان مالمو السينمائي، الذي سيُقام في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر.