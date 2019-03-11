تحتفلُ الفنانة المصرية يسرا، في العاشر من مارس كل عام بعيد ميلادها، وبهذه المناسبة حرص عددٌ من نجوم الفن وأصدقاؤها على الاحتفال بعيدها الـ68 اليوم. وفاجأها كوكبةٌ من نجوم الفن، بينهم إلهام شاهين، وإيناس الدغيدي، وسمير صبري، ومنة شلبي، والإعلامية بوسي شلبي، والسيناريست تامر حبيب، بإحضار قالب “حلوى”، وورود وشموع للاحتفال بهذه المناسبة.
وتلقّت يسرا التهاني من زملائها، حيث نشرت الإعلامية بوسي شلبي، “فيديو” من عيد ميلاد يسرا، وعلّقت: “القلب الكبير والحب كله يسرا”. وكان من اللافت حضور زوجها المهندس خالد سليم، الذي أظهر حالة من الرومانسية باحتضانها والتعبير عن سعادته بالاحتفال معها. كما ظهرت والدة الفنانة يسرا، وبدا عليها علامات التقدُّم الشديد في السن. فيما حرصت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على تهنئتها من خلال “فيديو”، نشرته عبر “إنستغرام”، وعلّقت: “كل سنة وأنت طيبة يا يسرا، عقبال 100 سنة يا سيفا إنتي حبيبتي وصاحبتي وأختي بحبك أوي”.
Advertisements
A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Mar 10, 2019 at 9:24am PDT
A post shared by Elham Shahin (@elhamshahin1) on Mar 10, 2019 at 9:56am PDT
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: نجومُ الفن يحتفلون بعيد ميلاد يسرا.. وهكذا عبّر زوجها عن حُبه لها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.