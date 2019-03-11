المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “يطقطق” على “حسن نصر الله” عن طريق...

أرسل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رسالة إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم العاشر من مارس.

وقال أدرعي: “مبروك هيفا وهبي كل عام، وانت بألف خير.. إنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك”. وواصل أفيخاي سخريته قائلاً: “بعد خطاب نصرالله الأخير، شو رأيك انت تتبرعيلوا يا هيفا؟”. يشار إلى أن هيفاء وهبي احتفلت اليوم بعيد ميلادها الـ43، حيث نشر أحد حسابات موقع التواصل الاجتماعى انستقرام مقطع فيديو أثناء احتفال هيفاء بعيد ميلادها بأحد الكافيهات في لبنان، وظهرت وهي ترتدي شورت وتي شيرت أبيض.