زي اليومين دول ...إنجاز استثنائي للفنان حكيم

إنجاز استثنائي و تكريم خاص حصل عليه الفنان حكيم حين أهداه"بريت شندلر" عمدة ولاية" نيو چيرسي "مفتاح الولاية تقديرآ لشعبيته الكبيرة و فنه الراقي و هو التكريم الذييحصل عليه المشاهير علي مستوي العالم .
بعد أن قدم حكيم حفلا غنائيا في مارس ١٩٩٨ حضره حوالي ٥٠٠٠ من مختلف
الصور للكاتب الصحفي الذي حضر التكريم عاطف البيلي رئيس تحرير جريدة اللواء العربي ورجل الأعمال بدر زهني .
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