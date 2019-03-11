للمرة الأولى.. هيدي كرم تكشف عن أسرار جمالها

كشفت الفنانة هيدي كرم عن الروتين الأسبوعي الذي تتبعه لاعتنائها ببشرتها، وذلك بعد إلحاح متابعيها من السيدات لمعرفة أسرار نضارتها وجمالها من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت هيدي صورة لبعض المواد التي تستخدمها في وصفاتها الطبيعية، وشرحت بالتفصيل لمتابعيها أسرار جمالها، فقالت: "ده جزء من الروتين الأسبوعي اللي بحاول أعمله.. في الأول يستعمل الديرما رولر لمدة خمس دقايق".



وتابعت: "بعد كده بخلط ڤيتامين سي و زيت لوز حلو و زبدة شيا و فيتامين E مركز مع ڤيتامين E و rose oil و بحطهم على وشي ماسك لمدة نص ساعه و لو حابين تسيبوه وقت اطول ممكن البشره تشربه كله خصوصاً لو هاتعملوه بالليل".

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