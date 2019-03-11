ديانا حداد تحيي حفلًا غنائيًا في الكويت نهاية الشهر الجاري

تستعد المطربة ديانا حداد لإحياء حفل غنائي في الكويت، وذلك الخميس 28 مارس الجاري. روجت "حداد" للحفل من خلال نشر البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "متشوقة جدا للحفل، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "متشوقة جداللغناء أمام الجمهور في الكويت الحبيبة، ولقاؤنا متجدد وفيه مفاجآت وايد". جدير بالذكر أن "ديانا" طرحت مؤخرا مجموعة من الأعمال الغنائية الخليجية على شكل جلسات، منها: "عشيري"، "فديت عيونك".​

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