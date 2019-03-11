شاهد.. هاني سلامة يكشف كواليس قمر هادي

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شارك الفنان هاني سلامة جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "قمر هادي" الذي يشارك به ضمن موسم دراما رمضان 2019، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادلالصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق سلامة على الصورة قائلا: "من كواليس تصوير مسلسل قمر هادي.. رمضان 2019.. إن شاء الله يعجبكم"، وحازت
الصورة على إعجاب متابعيه وتمنوا له التوفيق.
جدير بالذكر أن مسلسل "قمر هادي" يقوم ببطولته إلى جانب هاني سلامة كل من داليا مصطفى، مريم حسن، هادي الجيار، آية سماحة، حمزة العيلي، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز.
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