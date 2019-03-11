شاهد.. أصالة تطمئن جمهورها على صحتها

نشرت المطربة أصالة، صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "أصالة" على الصورة قائلة: "الحمد لله اليوم حاسّة إنّي ولدت من جديد، امبارح كانت حرارتي طول اليوم والليلة الّلي قبلها عالية زيادة، وأنا ما بخاف من شي غير من

الحرارة، لأنها سبق وكانت سبب محنتي، الله يحفظ عيلتي الّلي ما تركوني لحظة وأنا بهالحالة، وأمّي الغالية الحنونة الحبيبة الّلي اهتمّت فيّي وكأنّي طفلة، الحمد لله عالصحّة وألف الحمد لله راحت الحرارة من غير أضرار،واليوم رح سجّل مشاركة بمناسبة افتتاح الأولمبياد الخّاصّة لأصحاب الهمم للألعاب العالميّة أبو ظبي 2019، وأتمنّى أنّ أرتقي بصوتي وأدائي لما يتناسب مع هذا الحدث العظيم".

ويذكر أن آخر أعمال "أصالة" أغنية "الحقيقة"، من كلمات:بهاء الدين محمد، ألحان: وليد سعد، وإنتاج: تركي الشيخ.