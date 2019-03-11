نشرت المطربة أصالة، صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "أصالة" على الصورة قائلة: "الحمد لله اليوم حاسّة إنّي ولدت من جديد، امبارح كانت حرارتي طول اليوم والليلة الّلي قبلها عالية زيادة، وأنا ما بخاف من شي غير منالحرارة، لأنها سبق وكانت سبب محنتي، الله يحفظ عيلتي الّلي ما تركوني لحظة وأنا بهالحالة، وأمّي الغالية الحنونة الحبيبة الّلي اهتمّت فيّي وكأنّي طفلة، الحمد لله عالصحّة وألف الحمد لله راحت الحرارة من غير أضرار،
ويذكر أن آخر أعمال "أصالة" أغنية "الحقيقة"، من كلمات:بهاء الدين محمد، ألحان: وليد سعد، وإنتاج: تركي الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أصالة تطمئن جمهورها على صحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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