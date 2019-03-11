محمد رمضان يستعد لإحياء أولى حفلاته الغنائية نهاية الشهر الجاري

يستعد الفنان محمد رمضان، لأحياء أولى حفلاته الغنائية، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 مارس من الشهر الجارى.
ومن المقرر أن يقدم "رمضان" خلال الحفل مجموعة من أغانيه التى صورها علىطريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرًا، منها "نمبر وان، أنا الملك، مافيا" وغيرها، كما يغنى أغنيته الجديدة "فيرس" لأول مرة كاملة فى
يذكر أن الفنان محمد رمضان يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته ماجد المصرى، نسرين أمين، حلا شيحة، هنادة معنى، أحمد صيام.
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